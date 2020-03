Ook Belgen applaudisseren voor hun ‘zorghelden’

België heeft woensdagavond in navolging van onder meer de Nederlandse actie massaal applaus laten klinken voor zijn ‘helden van de zorg’. Om 20.00 uur gingen talrijke inwoners van België op hun balkon of terras, vanuit het raam of in de tuin tegelijk hard in de handen klappen als dank aan artsen, verpleegkundigen en anderen uit de zorg die zich dagelijks inzetten voor mensen met het coronavirus.