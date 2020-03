Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) is tijdens het debat over de coronacrisis onwel geworden. Hij zakte achter het spreekgestoelte ineen en lag even op de grond. Hij werd overeind geholpen en is weggelopen. Het debat is geschorst.

