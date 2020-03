Prijs Brentolie duikt onder de 25 dollar per vat

De prijs van Brentolie is woensdagavond te midden van alle onrust op de financiële markten onder de 25 dollar per vat gedoken. Dat is het laagste niveau sinds 2003, toen de angst voor het SARS-virus in Azië de wereld in zijn greep hield. Behalve van de coronacrisis, zijn de oliemarkten nu al dagen in de ban van de prijzenoorlog tussen Saudi-Arabië en Rusland.