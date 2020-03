Davina Michelle treedt vier keer op in leeg Ahoy

De zangeres geeft vrijdag haar eerste concert en ook de drie vrijdagen erna treedt ze op. Davina wordt in Rotterdam bijgestaan door Snelle, DI-RECT, Rolf Sanchez, Maan, Emma Heesters, Wulf, Alain Clark en Glen Faria.

"Nadat onze shows in de AFAS gecanceld werden, zijn we meteen gaan denken hoe we uit deze situatie toch een klein sprankje positiviteit kunnen halen", zegt de zangers. "We hebben gezocht naar een manier om met andere artiesten zo veilig en verantwoord mogelijk muziek te maken voor een zo groot mogelijk publiek."

Ieder concert wordt afgesloten met het lied '17 miljoen mensen' een variant op het nummer '15 miljoen mensen' van Fluitsma & Van Tijn dat Davina Michelle speciaal schreef voor deze reeks. De shows zijn iedere vrijdag gratis te volgen op Radio 538 en TV 538 vanaf 21.00 uur en later ook terug te zien op YouTube, KIJK.nl en JUKE.