Duncan Laurence verdrietig dat songfestival niet doorgaat

Duncan Laurence reageert teleurgesteld en begripvol op het besluit dat het Eurovisiesongfestival dit jaar vanwege de coronacrisis niet doorgaat. Hoewel de zanger nu de titel van songfestivalwinnaar langer draagt, had hij zich enorm verheugd op het evenement in mei in Rotterdam Ahoy.

"Ik weet dat velen van jullie uitkeken naar dit prachtige evenement en ik ook, maar het is de beste beslissing voor ieders gezondheid", reageert de Arcade-zanger op Instagram.

Hij schrijft zijn volgers dat "gezondheid bovenal het meest waardevolle is voor elk leven wezen. Het is iets dat we altijd serieus moeten nemen."

Rust

De zanger hoopt dat volgend jaar de rust is wedergekeerd. "Hopelijk kunnen onze harten en hoofden er dan weer net zo van genieten als wij dat vorig jaar deden en alle jaren daarvoor."

Dat het songfestival in mei niet doorgaat is een grote domper voor de organisatoren. en de stad Rotterdam. Het evenement kwam juist voor het eerst in veertig jaar weer naar Nederland. Met Arcade won Duncan Laurence vorig jaar in Tel Aviv.