Recordaantal mensen dient klacht in over Schiphol

Het aantal klachten over luchthaven Schiphol is vorig jaar opnieuw gestegen. In totaal kwamen 298.438 meldingen binnen over hinder, zoals herrie van overvliegende vliegtuigen. Dat is ongeveer 10 procent meer dan het jaar ervoor. Ook het aantal mensen dat een klacht indiende is gestegen, tot ruim 12.000 in totaal. Dat blijkt uit het nieuwste jaarrapport van Bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS).

Nog nooit dienden zoveel mensen een klacht in bij BAS, dat in 2007 begon met bijhouden. In september vorig jaar werden de meeste meldingen gedaan. Dat had onder meer te maken met onderhoudswerkzaamheden aan de Kaagbaan en Polderbaan. Hierdoor moesten vliegtuigen uitwijken naar andere start- en landingsbanen, waardoor de overlast toenam. In weken waar werkzaamheden plaatsvonden - dat waren er tussen 1 november 2018 en 31 oktober vorig jaar 24 - kwamen de meeste meldingen binnen.

Uit de bevindingen van BAS blijkt verder dat de Boeing 747-400 voor omwonenden van Schiphol de meeste overlast veroorzaakte.

Schiphol mag in de toekomst beperkt groeien, en dat is tegen het zere been van omwonenden. Door de uitbreiding zal de overlast alleen maar groter worden, stellen zij. Geluidsoverlast blijft een heikel punt in het overleg tussen Schiphol en omwonenden over groei van de luchthaven.