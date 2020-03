Meer patiënten met corona op ic’s, capaciteit voldoende

Het aantal patiënten met het nieuwe coronavirus dat is opgenomen op de intensivecareafdelingen, is in een dag tijd met ruim een kwart toegenomen. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) meldde dinsdagavond nog het aantal van 139. De teller van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) stond woensdag op 177. Dat is 27 procent meer.