NS rijdt donderdag en vrijdag al met minder treinen

Hoe het er donderdag en vrijdag precies gaat uitzien, kon ze nog niet zeggen. Het is wel de bedoeling zoveel mogelijk treinen te laten rijden, zodat mensen met cruciale beroepen naar hun werk kunnen blijven gaan. “De reisplanner is minimaal één dag van tevoren bijgewerkt. We adviseren reizigers deze kort voor vertrek te raadplegen.”

Vanaf zaterdag gaat de speciale basisdienstregeling van start. Op alle stations in heel Nederland vertrekt nog maar twee keer per uur in beide richtingen een trein. Volgens de NS en ProRail kunnen op deze manier artsen en verpleegkundigen en alle andere Nederlanders in cruciale beroepsgroepen naar hun werk blijven gaan.