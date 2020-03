Geen publiek bij kinderherdenking Madurodam op 4 mei

Op 4 mei is er geen publiek bij de Nationale Kinderherdenking bij Madurodam. Vanwege het coronavirus wordt het programma van de jaarlijkse oorlogsherdenking in Den Haag aangepast. Wel is er een rechtstreeks tv-programma, Het is stil in Madurodam, dat voorafgaand aan de twee minuten stilte wordt uitgezonden door RTL5.