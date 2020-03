Brede steun voor corona-maatregelen van het kabinet

In de Tweede Kamer tekent zich brede steun af voor de maatregelen die het kabinet tot nu toe heeft getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De aanpak om "alles te doen wat nodig is" geeft vertrouwen, zei GroenLinks-leider Jesse Klaver woensdag tijdens het debat over het virus.

Wel leven er veel vragen, onder meer over de zorgcapaciteit, het tekort aan beschermingmiddelen en over de zogeheten groepsimmuniteit die langzaam zou ontstaan als meer mensen zijn genezen.

Vooralsnog keerden op Forum voor Democratie na alle partijen zich tegen de oproep van de PVV om nu een 'lockdown' in te stellen, om de contacten tussen mensen nog veel verder terug te dringen. Volle steun was er, ook van de PVV, voor het economische steunpakket dat is bedacht om noodlijdende bedrijven en ondernemers te helpen.

In verband met het besmettingsgevaar zitten premier Rutte en vier ministers in vak K op flinke afstand van elkaar. Iedere fracties heeft maximaal twee leden in de plenaire zaal.