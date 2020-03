Korpschef politie: niet-spoedeisende taken uitstellen

De politie bekijkt of het mogelijk is om een aantal niet-spoedeisende politietaken uit te stellen of anders vorm te geven. Dat zei korpschef Erik Akerboom woensdag via een video en met een intern bericht tegen de politiemedewerkers. Hoe de andere aanpak eruit gaat zien, moet nog duidelijk worden.

“Het coronavirus verspreidt zich steeds verder en dat heeft ook gevolg voor het werk van de politie”, zei Akerboom. “Als politie gaan we door met doen wat nodig is om de veiligheid in de samenleving te waarborgen. We helpen burgers zoveel mogelijk en blijven in contact. Er zijn veel manieren om contact te hebben.”

Hij doelt daarmee op bijvoorbeeld bellen, mailen of whatsappen. Echter, voegde hij daaraan toe: “Juist nu is contact met burgers belangrijk. Het blijft belangrijk om de straat op te gaan. Ook nu zijn we als politie zichtbaar in de samenleving.”

Arrestaties

Daarbij wordt uiteraard scherp op de eigen gezondheid gelet, aldus de korpschef. Agenten die naar een melding rijden waar kans op fysiek contact is, moeten bijvoorbeeld eerst overleggen met het Operationeel Centrum en gezamenlijk een afweging maken.

Dinsdag liet het Openbaar Ministerie al weten dat de politie in verband met het coronavirus voorlopig alleen nog arrestaties in urgente, ernstige zaken gaat verrichten. Het gaat daarbij om aanhoudingen ‘buiten heterdaad’, dus in lopende onderzoeken. Justitie blijft voorrang geven aan gewelds- en zedenzaken en de bescherming van kwetsbare mensen.