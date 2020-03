Senator Bernie Sanders die in de Democratische voorverkiezingen een reeks nederlagen heeft geleden, blijft nog in de verkiezingsrace, maar spreekt met zijn aanhang over de vraag “hoe de campagne ervoor staat”. Dit zei zijn campagnemanager Faiz Shakir.

Sanders is de grote verliezer in de laatste drie dinsdagen van de voorverkiezingen. Zijn rivaal ex-vicepresident Joe Biden won dinsdag weer in de staten waar gestemd werd.