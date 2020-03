‘Lagarde vreest stevige krimp economie eurozone door corona’

Lagarde zou dit hebben gezegd in overleg met Europese regeringsleiders over de coronacrisis. Haar prognose is volgens de krant gebaseerd op de “realistische aanname” dat quarantainemaatregelen door Europese overheden drie maanden zullen gaan duren.

De ECB kwam vorige week met een pakket steunmaatregelen tegen de crisis. Lagarde riep Europese overheden op ambitieuze ingrepen te doen tegen de economische schade van de virusuitbraak, bijvoorbeeld door belastingverlichting of hogere publieke uitgaven. Steeds meer economen vrezen dat de Europese economie in een recessie zal belanden door de crisis.