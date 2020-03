Coronavirus heeft nu 58 levens geëist in Nederland

Het coronavirus heeft inmiddels 58 mensen het leven gekost in Nederland. Sinds de vorige update, 24 uur geleden, zijn 15 mensen overleden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte de laatste cijfers woensdagmiddag bekend.

Het aantal ziekenhuisopnamen is gestegen tot 408. Tot die groep behoren ook de mensen die met Covid-19 in het ziekenhuis belandden, maar weer zijn opgeknapt. De jongste overledene is 63 jaar, de oudste 95 jaar.