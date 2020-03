‘Mensen grijpen thuisblijven aan voor klussen in en rond huis’

Veel Nederlanders grijpen het thuisblijven aan om klussen in en rondom het huis te doen. Bouwmarkten en tuincentra sluiten hun deuren vooralsnog niet en hebben voorzorgsmaatregelen getroffen om de kans op verspreiding van het virus te verkleinen. Praxis en Intratuin melden dat het druk is.

Praxis ziet een stijging in het aantal bezoekers en verkopen maar wil geen cijfers delen. “Wij zien nu een stijging in het aantal binnenklussen”, laat een woordvoerder per mail weten. “Vooral in de verf gerelateerde producten.” Intratuin verwijst behalve naar het thuisblijven ook naar het milde weer de laatste dagen. “Dat zorgt ervoor dat het druk is in de webshop en in de winkels.” Het tuincentrum zegt ook te merken dat consumenten diervoeding van belang vinden.

Zowel Praxis als Intratuin heeft maatregelen genomen om te proberen de gezondheid van klanten en personeel te beschermen. “Zo reguleren we klantenstromen om ervoor te zorgen dat er minder klanten in de winkel zijn om veel afstand van elkaar te houden”, aldus Intratuin. “Dat zou kunnen betekenen dat klanten even moeten wachten om binnen te komen.”

Advies

Praxis adviseert klanten om alleen of maximaal met z’n tweeën te komen. “Ook zien we er op toe dat er niet te veel mensen in de winkel tegelijk aanwezig zijn en vragen we klanten om minstens 1,5 meter afstand te houden van elkaar en medewerkers.”

Gamma, Karwei en Hornbach konden niet direct reageren. Op hun websites geven zij aan welke maatregelen zij nemen voor de veiligheid van hun medewerkers en klanten.