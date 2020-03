Contant betalen vaak door ouderen, die zijn kwetsbaar voor corona

De Nederlandse supermarkten willen dat betalen met contant geld in de winkels wordt verboden vanwege de coronacrisis. Met name ouderen gebruiken nog veel contant geld en die zijn tot nu toe het kwetsbaarst gebleken voor het coronavirus.

Nederlanders gebruiken steeds minder contant geld aan de kassa, maar doen dat nog steeds zo’n 7 miljoen keer per dag, blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) over 2018. Een derde van alle betalingen in de supermarkt wordt nog met munten en briefjes gedaan.

Ouderen gebruiken contant geld nog het vaakst, terwijl zij door het RIVM worden aangemerkt als risicogroep als het gaat om corona. De 43 patiënten die volgens de laatste gegevens zijn overleden aan het virus waren tussen de 63 en 94 jaar. Mensen van 65 tot 75 jaar betalen nog ongeveer de helft van de gevallen met contant geld. De 75-plussers doen dat zes op de tien keer.