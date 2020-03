Wereldwijd ruim 200.000 coronabesmettingen vastgesteld

Het aantal mensen dat wereldwijd besmet is geraakt met het coronavirus, is de 200.000 voorbij. Dit meldt de gerenommeerde Amerikaanse Johns Hopkins University woensdag

Op 6 maart waren dat er nog iets meer dan 100.000. In China is nog steeds het grootste aantal besmettingen vastgesteld, ruim 80.000. Maar nieuwe gevallen zijn daar de afgelopen dagen nog nauwelijks. Het nieuwe epicentrum is Europa waar dagelijks duizenden inwoners geïnfecteerd raken.