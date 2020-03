Albert Heijn en Jumbo schermen kassa’s af met plexiglas

Albert Heijn is dinsdagavond begonnen met de operatie en verwacht dat die enkele dagen duurt. “Het gaat om vier schermen per winkel. Elke supermarkt krijgt het plexiglas bij drie kassa’s en de servicebalie om het fysieke contact tussen de klanten en medewerkers te voorkomen”, zegt een woordvoerster van Albert Heijn. Jumbo zegt de komende dagen alle kassa’s te willen afschermen, mits er voldoende plexiglas leverbaar is.

Tevens wordt op de vloer bij de kassa’s van de supermarkten tape aangebracht om klanten erop te wijzen dat ze 1,5 meter afstand van elkaar moeten zien te betrachten. “Bij het afrekenen is deze afstand niet mogelijk. De veiligheid en gezondheid van onze collega’s is belangrijk, daarom hebben we besloten alle winkels zo snel mogelijk te voorzien van plexiglas platen”, zegt de woordvoerster van Albert Heijn. “In combinatie met het plaatsen van tape op de vloer, zorgen we ook voor onze kassamedewerkers voor een veilige werkplek.”

Schermen

De schermen hangen ongeveer 10 centimeter boven het betaalplateau. Albert Heijn raadt klanten aan de boodschappen vooral te pinnen met een bankpas of de mobiele telefoon. Klanten die toch contant afrekenen, overhandigen het geld via het betaalplateau aan de kassamedewerker.

De Nederlandse supermarkten pleiten voor een verbod op het betalen met contant geld in de winkels vanwege de coronacrisis. Die oproep doet branchevereniging CBL in een brandbrief aan premier Rutte.