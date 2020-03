Omwonenden Schiphol blij met minder vliegtuiglawaai

Voor omwonenden van Schiphol is de corona-uitbraak een geluk bij een ongeluk, doordat er veel minder vliegverkeer is en dus minder geluidsoverlast. “De aanleiding is heel erg. Maar ik hoor van velen dat ze opgelucht ademhalen”, zegt Matt Poelmans, die in de Omgevingsraad Schiphol de bewoners vertegenwoordigt.