Ziekenhuizen richten afdelingen in voor coronapatiënten

Steeds meer ziekenhuizen hebben afzonderlijke afdelingen voor coronapatiënten ingericht. Zo proberen ze te voorkomen dat patiënten het virus overdragen op anderen. Het academische Radboudumc in Nijmegen heeft bijvoorbeeld de afdeling Interne Geneeskunde tijdelijk opgeofferd. Vanaf woensdag liggen daar alleen nog mensen die besmet zijn met het virus. Op een voormalige kno-afdeling is plaats voor patiënten die nog wachten op de uitslag van een coronatest.

Ook diverse Brabantse ziekenhuizen zorgen voor mensen met Covid-19 op zogeheten cohortafdelingen, bijvoorbeeld het Amphia Zienhuis in Breda, het St. Anna Ziekenhuis in Eindhoven en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg.

Alle patiënten uit Tilburg en omstreken die ziekenhuisbehandeling voor de ziekte nodig hebben, gaan naar een speciale afdeling in de vestiging Elisabeth in Tilburg-Zuid. Daar lagen woensdagochtend meer dan 50 patiënten met de ziekte, van wie 12 op de intensive care (IC). Het ziekenhuis heeft het ontzettend druk en bereidt zich voor op de komst van meer patiënten, zegt een woordvoerder. Tot nog toe kan het ETZ de toestroom wel aan.