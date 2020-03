Utrecht herdenkt tramaanslag in stilte

Een jaar geleden schoot Gökmen T. uit het niets op reizigers in een tram op weg naar het centraal station. Vier mensen werden vermoord. Meerdere personen raakten (zwaar)gewond. Een golf van ontzetting door het land volgde.

Om 10.43 uur, het moment dat T. (38) de tram instapte, luidden woensdag de klokken van de Domtoren. Vervolgens hield Utrecht een minuut stilte. Ook trams stonden stil. Vlaggen op gebouwen van de gemeente hingen halfstok. Een openbare herdenking op het 24 Oktoberplein - de locatie waar de tram tot stilstand kwam - moest door het uitbreken van het coronavirus worden afgeblazen. Eerder op de ochtend legde de burgemeester samen met minister Ferd Grapperhaus van Justitie bloemen neer op het 24 Oktoberplein.

Videoboodschap

Burgemeester Van Zanen sprak de Utrechters nu toe via een videoboodschap. “In onze gedachten zijn we vandaag bij hen die we nog steeds missen. Vier mensen die slachtoffer werden van een onbegrijpelijke, zinloze en weerzinwekkende daad van geweld. Denken we aan de mensen die gewond raakten. Staan we naast hun nabestaanden, alle politieagenten en hulpverleners, de ooggetuigen en iedereen die ter plekke op enigerlei wijze bijdroeg. Nog iedere dag zijn voor hen de pijnlijke herinneringen en het gemis voelbaar. Voor hen is het elke dag 18 maart.”

Stadsdichter Ruben van Gogh schreef een speciaal gedicht. Het begint met de woorden: “De dag dat stilte een ingehouden schreeuwen werd, helikopters als helse meeuwen de hemel doorkliefden, sirenes wegstierven en iedereen wachtte hoe het ooit nog verder moest, die dag ligt nu een jaar achter ons. De stilte is nog aanwezig - altijd, door alle woorden heen.

Herinneringsplek

Daarom is volgens de burgemeester een blijvende herinneringsplek op het 24 Oktoberplein ingericht. Het landschappelijk monument verbeeldt de golf van ongeloof en verdriet die door de stad ging na de schietpartij.

Vrijdag doet de rechtbank uitspraak in de rechtszaak tegen de verdachte. Het Openbaar Ministerie heeft een levenslange celstraf tegen de Utrechter geëist.