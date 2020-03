Burgemeester: voor slachtoffers tramaanslag is elke dag 18 maart

Burgemeester Jan van Zanen heeft woensdag de slachtoffers van de tramaanslag van een jaar geleden herdacht. “Vandaag zijn wij stil en herinneren we hen, blijven we naast hen staan en vergeten we hen niet. Nooit”, zei hij in een videoboodschap.

Hij had willen spreken tijdens een samenzijn op het 24 Oktoberplein, maar deze openbare herdenking is afgelast vanweg het coronavirus. Hij noemt het plein waar schutter Gökmen T. een jaar geleden om zich heen schoot een “plek waar we in gedachten bij de slachtoffers, hun geliefden en de ooggetuigen zijn”.

“In onze gedachten zijn we vandaag bij hen die we nog steeds missen. Vier mensen die slachtoffer werden van een onbegrijpelijke, zinloze en weerzinwekkende daad van geweld. Denken we aan de mensen die gewond raakten. Staan we naast hun nabestaanden, alle politieagenten en hulpverleners, de ooggetuigen en iedereen die ter plekke op enigerlei wijze bijdroeg. Nog iedere dag zijn voor hen de pijnlijke herinneringen en het gemis voelbaar. Voor hen is het elke dag 18 maart.”

Daarom is volgens Van Zanen een blijvende herinneringsplek op het 24 Oktoberplein ingericht.