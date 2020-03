Boete in Frankrijk voor onnodige verplaatsing valt fors hoger uit

Fransen die zonder geldige reden de deur uitgaan, krijgen een veel hogere boete dan eerst was aangekondigd. Die zou in eerste instantie 38 euro zijn en in bepaalde gevallen kunnen oplopen tot 138 euro. Maar bij de officiële bekendmaking van de sancties blijken de bedragen te beginnen bij 135 euro. In bepaalde gevallen kunnen boetes oplopen tot 375 euro, berichtten Franse media woensdag