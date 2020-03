Burgemeester en minister leggen bloemen op 24 Oktoberplein

Burgemeester Jan van Zanen en minister Ferd Grapperhuis van Justitie en veiligheid hebben woensdagochtend samen bloemen gelegd op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Dat deden zij om de tramaanslag die Utrecht een jaar eerder trof, te herdenken. “In onze gedachten zijn we bij hen die enorm worden gemist”, liet de burgemeester woensdag weten.

Om 10.43 uur, het tijdstip waarop schutter Gökmen T. om zich heen begon te schieten in een tram, houdt de Domstad een minuut stilte. Ook trams blijven dan een minuut stilstaan.

Het gemeentebestuur plaatste woensdag ook een advertentie in de krant. “Vier mensen kwamen om en velen werden slachtoffer van een onbegrijpelijke daad van geweld. We staan naast de slachtoffers, hun nabestaanden, getuigen en alle hulpverleners”, staat er in. Erboven prijkt het gedicht Niemand vergeet van stadsdichter Ruben van Gogh. Het begint met de woorden: “De dag dat stilte een ingehouden schreeuwen werd, helikopters als helse meeuwen de hemel doorkliefden, sirenes wegstierven en iedereen wachtte hoe het ooit nog verder moest, die dag ligt nu een jaar achter ons. De stilte is nog aanwezig - altijd, door alle woorden heen.”