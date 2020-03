Nationaal gebed op Curaçao wegens coronacrisis

Om half één in de middag lokale tijd (17.30 uur Nederlandse tijd) is er in de historische Fortkerk een dienst met leiders van de verschillende geloofsgemeenschappen op het eiland. Deze dienst wordt live uitgezonden. Aan het begin van de dienst luiden alle kerkklokken op het eiland. Automobilisten wordt gevraagd op dat moment hun koplampen aan te doen.

Volgens de Raad van Kerken wordt gebeden om het eiland te beschermen tegen onheil in het kader van de coronacrisis.