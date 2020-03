Fed komt met nieuwe ingreep op gespannen geldmarkt

De Fed onderneemt al langer actie in het bankwezen waarvan onderdelen “onder spanning komen te staan”. Onzekerheid over de wereldwijde virusuitbraak drijft de kosten voor leningen zo sterk op dat bedrijven steeds moeilijker hun kortetermijnfinanciering rondkrijgen. Om diezelfde reden kondigde de Fed al aan bepaalde bedrijfsleningen van niet-financiële instellingen op te kopen.

De New Yorkse afdeling van de centralebankenkoepel maakte bovendien bekend dagelijks nog eens 1 biljoen dollar in het financiële systeem te pompen via zogeheten repo’s, een soort kortlopende lening met overheidsobligaties als onderpand. De geldinjecties via dit soort transacties werden de voorbije dagen al steeds verder opgevoerd.

De Fed kwam zondag met een van zijn opvallendste ingrepen. Voorzitter Jerome Powell kondigde een renteverlaging met 1 procentpunt aan, naast het opkopen van overheidsobligaties en gebundelde hypotheekleningen.