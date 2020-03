Tsjechië legt beslag op 700.000 mondkapjes van ‘profiteurs’

De Tsjechische autoriteiten hebben beslag gelegd op 700.000 mondkapjes van een bedrijf dat probeerde een hogere prijs te bedingen dan eerder afgesproken. Dat heeft minister Jan Hamáček van Binnenlandse Zaken dinsdag via Twitter bekendgemaakt.

“De politie overvalt profiteurs”, schrijft de minister. “Het bedrijf zou de mondkapjes leveren aan medisch personeel, maar verhoogde op het laatste moment de prijs die het ervoor wilde hebben.”

In Tsjechië zijn 434 mensen besmet met het nieuwe coronavirus. Er dreigt een acuut tekort in het land aan beademingsapparatuur en mondkapjes. Reden voor inwoners thuis zelf kapjes te produceren. Een groep die zichzelf ‘Tsjechië naait maskers’ noemt heeft op Facebook al 25.000 leden getrokken die aanbieden beschermende kleding te maken en te bezorgen bij mensen in het land die erom zitten te springen.

Hamáček heeft eerder op dinsdag samen met de Tsjechische premier Andrej Babiš zijn excuses gemaakt omdat er te weinig beschermende kleding beschikbaar is voor ziekenhuispersoneel dat mensen behandelt die mogelijk met het longvirus zijn besmet.