Aantal miljonairs neemt vijfde jaar op rij toe

In 2018 telde Nederland 207.000 miljonairshuishoudens, 27.000 meer dan een jaar eerder. Het aantal miljonairs neemt al toe vanaf 2014. In de crisisjaren daarvoor kromp deze groep juist. Strikt genomen zijn er nu al meer miljonairs in Nederland dan in crisisjaar 2008. Maar toen waren de prijzen lager. Daardoor konden de miljonairs van toen meer kopen met dezelfde euro’s dan de miljonairs van nu. Als daarmee rekening wordt gehouden, zijn er nu nog zo’n 10.000 minder miljonairs dan tien jaar geleden.

De gemiddelde miljonair heeft een kapitaal van 2,5 miljoen euro. Dat is ruim keer twintig meer dan wat niet-miljonairs bezitten. Het grootste deel van het vermogen van de gemiddelde miljonair zit in zijn of haar bedrijf, ruim een derde. Daarmee onderscheiden miljonairs zich van andere huishoudens, die ongeveer twee derde van hun vermogen in hun woning hebben zitten.

Ruim een vijfde van de huishoudens in Bloemendaal bezit meer dan een miljoen euro. Daarmee is dit de gemeente met de hoogste dichtheid van miljonairs. Daarna volgen de eveneens Noord-Hollandse gemeenten Laren en Blaricum. Ook in Utrecht en Zeeland wonen verhoudingsgewijs veel miljonairs.