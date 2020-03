Tv-zenders werken niet mee aan 'coronajournaal' van overheid

Bruins beloofde op aandringen van de Tweede Kamer Nederland iedere dag op een vast moment via de televisie bij te praten over de strijd tegen het nieuwe coronavirus. Hij had "een talking head" in gedachten die "kort, bondig en begrijpelijk" de laatste stand van zaken zou delen. Bovendien zou er tijd worden ingeruimd om de vragen te beantwoorden die bellers met het informatienummer die dag het meest zouden hebben gesteld.

De minister klopte bij "verschillende televisiezenders" aan, maar kreeg nul op het rekest. Ze vinden dat ze de kijkers zelf al voldoende informeren en willen bovendien niet de indruk wekken dat ze als spreekbuis van de overheid dienen.