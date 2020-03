Beemsterboer speelt Anne in Anne Frank-film, opnames gestaakt

De opnames van de film zijn onlangs van start gegaan in Hongarije, maar moesten deze week worden stilgelegd vanwege het coronavirus. Het is niet duidelijk wanneer verder gedraaid kan worden. Het is in principe de bedoeling dat de film in oktober in de bioscopen te zien zal zijn, laat distributeur Dutch FilmWorks woensdag weten.

Mijn beste vriendin Anne Frank is de eerste Nederlandse bioscoopfilm over Anne Frank. De film van regisseur Ben Sombogaart (De Tweeling) concentreert zich op de vriendschap tussen Anne en Hannah Goslar. Zij waren boezemvriendinnen toen de oorlog uitbrak, maar verloren elkaar uit het oog toen de familie Frank in 1942 onderdook in het Achterhuis. In concentratiekamp Bergen-Belsen zagen de meisjes elkaar terug. Goslar overleefde het nazikamp; zij is inmiddels 91 jaar oud.