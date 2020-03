Taxi’s en zorgvervoer raamt schade corona op half miljard

Bedrijven in het taxi- en zorgvervoer ramen de schade van het nieuwe coronavirus op een half miljard euro. Volgens branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer geven acht op de tien bedrijven aan dat 50 tot 100 procent van de ritten is weggevallen. De sector vreest dat de kabinetsmaatregelen niet voldoende zullen zijn om de problemen het hoofd te bieden, vooral door de toch al lage marges in de branche.