Bijenkorf sluit alle winkels vanwege uitbraak coronavirus

Winkelketen de Bijenkorf sluit per direct de deuren van al zijn winkels vanwege het nieuwe coronavirus. Op dit moment kan het winkelbedrijf de veiligheid en gezondheid van klanten en medewerkers niet meer voldoende garanderen, zo staat in een verklaring. Ook wil de keten verdere verspreiding van het virus voorkomen.

De sluiting is volgens de Bijenkorf tot nader order. De webwinkel deBijenkorf.nl blijft wel geopend.

De Bijenkorf heeft in zeven steden in Nederland een winkel, waaronder in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Verder heeft de Bijenkorf een distributiecentrum in Tilburg. Bij het bedrijf werken in totaal 3000 werknemers.