Irak wil spoedoverleg over olieprijzen

De Iraakse minister van Olie heeft opgeroepen tot spoedoverleg tussen landen van oliekartel OPEC en niet-leden over de huidige situatie op de oliemarkt. Door onenigheid tussen OPEC-lid Saudi-Arabië en niet-OPEC-lid Rusland zijn de prijzen van ruwe olie sterk gedaald. Volgens Irak moet er actie worden ondernomen om de markt weer in evenwicht te krijgen, zo staat in een brief die dinsdag naar de OPEC was gestuurd.