Nederland gaat niet zoals België en Frankrijk in 'lockdown'. De EU-leiders hebben tijdens hun videoconferentie over maatregelen in verband met het coronavirus wel afgesproken dat alle lidstaten "minimaal op oranje" gaan, maar elk land beslist zelf of het het maatschappelijk leven tijdelijk helemaal platlegt. Nederland kiest daar nu niet voor, herhaalde premier Mark Rutte dinsdagavond.

