Ministerie: alle vakantiereizen tot 6 april afgeraden

Het reisadvies houdt in dat voor alle landen de komende periode code oranje van kracht is. Volgens een woordvoerster van het ministerie is nog nooit eerder een dergelijk reisadvies gegeven.

Het ministerie adviseert mensen die de komende weken op reis willen gaan die uit te stellen of te annuleren. Nederlanders in het buitenland moeten nadenken of hun verblijf daar noodzakelijk is en of er mogelijkheden tot vertrek zijn. Het ministerie zoekt samen met de reisbranche naar mogelijkheden om Nederlandse reizigers in het buitenland terug te halen.

Ingrijpende maatregelen

Volgens Buitenlandse Zaken nemen veel landen ingrijpende maatregelen tegen het virus. Het nieuwe advies is er “niet vanwege gezondheidsaspecten, maar vanwege de impact die overheidsmaatregelen kunnen hebben voor Nederlandse reizigers”, aldus het ministerie.

Dinsdagavond gingen de leiders van de EU-lidstaten akkoord met een voorstel van de Europese Commissie om reizen naar de Schengenlanden de komende dertig dagen drastisch te beperken in de hoop verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Het reisadvies geldt tot 6 april. Dan lopen ook andere maatregelen van het kabinet af, zoals de sluiting van scholen, horeca en sportscholen.