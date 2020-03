Frankrijk meldt 27 meer doden door coronavirus tot 175

De Franse gezondheidsautoriteiten meldden dinsdag 27 nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus, tot een totaal van 175, of een stijging van ongeveer 18 procent.

Tijdens een persconferentie zonder journalisten zei de directeur van de gezondheidsdienst, Jerome Salomon, dat het aantal besmettingsgevallen was gestegen tot 7730, tegen 6633 op maandag. Dat is een stijging van 16,5 procent in 24 uur tijd.

Salomon zei dat 699 mensen in een ernstige toestand verkeren en levensondersteuning nodig hebben.

Op dinsdag is in Frankrijk de eerste dag van een ‘lockdown’ ingegaan, om te proberen de virusuitbraak te bedwingen. Niemand mag zonder geldige reden nog de straat op.