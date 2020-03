Nederland applaudisseert voor artsen en verplegers

Precies om 20.00 uur hebben door heel Nederland mensen tegelijk geapplaudisseerd. Ze deden dat als dank aan artsen, verpleegkundigen en anderen uit de zorg, die dag in dag uit mensen met het coronavirus helpen. Daarnaast is het een eerbetoon aan anderen die Nederland draaiend houden.

De mensen die klapten, gaven gehoor aan een oproep op Facebook, die de afgelopen dagen veel werd gedeeld. In andere landen hebben burgers ook geapplaudisseerd voor zorgverleners. Zo was er zaterdag een collectief applaus in Spanje en Italië.

Premier Mark Rutte reageerde op Twitter op de actie. “De verpleegkundigen, de artsen, de schoonmakers in de zorg, de hulpverleners, de mensen die werken in de supermarkten en alle andere mensen met vitale beroepen leveren fantastisch werk. Mooi om te zien dat Nederland hen massaal een hart onder de riem steekt.”