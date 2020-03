Koninklijk gezin betracht ‘social distancing’ na vakantie in Lech

Dat meldt de Rijksvoorlichtingdienst (RVD) dinsdagavond. Het koninklijke gezin heeft hiertoe besloten naar aanleiding van het recente wintersportverblijf van de Oranjes in Lech. Bij het gezin is geen sprake van gezondheidsklachten, aldus de RVD.

In de gemeente Lech, gelegen in de Oostenrijkse deelstaat Voralberg, zijn vijf bevestigde coronabesmettingen, waarvan de bron niet direct duidelijk is. Het RIVM adviseert in dit soort gevallen gedurende twee weken nieuwe contacten te vermijden en bestaande contacten te beperken.