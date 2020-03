Het aantal doden in Italië door het nieuwe coronavirus is tot boven de 2500 gestegen. Het burgerbeschermingsagentschap meldde dat er de afgelopen 24 uur 345 mensen waren overleden en dat de teller nu op 2503 staat.

Het aantal besmettingen steeg van 27.980 naar 31.506. Dat was de langzaamste groei sinds de uitbraak in februari begon. Italië is in Europa het zwaarst getroffen door het virus.