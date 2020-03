DAF stopt productie trucks en vraag werktijdverkorting aan

In Eindhoven wordt de productie per 23 maart stopgezet. DAF vraagt ook werktijdverkorting aan. Ook de productie in de fabriek in het Britse Leyland zal vanaf die dag worden gestopt. In het Belgische Westerlo wordt de bouw van de trucks per 19 maart stilgelegd. De dienstverlening van DAF en DAF-dealers blijft wel operationeel.

Hoe lang de maatregel zal duren, is ongewis.