Lagere buffereis banken om coronacrisis te beteugelen

Nederlandse banken hoeven minder geld in kas te houden bij het verlenen van krediet. Daarnaast wordt een maatregel waarbij banken straks meer kapitaal moeten aanhouden voor hun hypotheekportefeuilles uitgesteld. Daarmee komt in een klap 8 miljard euro aan kapitaal vrij, meldt toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De maatregelen gelden zolang dat nodig is.