Trump wil binnen twee weken geld overmaken naar Amerikanen

De Amerikaanse president Donald Tump zou binnen twee weken rechtstreekse betalingen aan Amerikanen willen realiseren die zakelijk in de problemen zijn gekomen door de impact van het nieuwe coronavirus. Dat zei minister van Financiën Steven Mnuchin, tijdens een briefing in het Witte Huis.

Volgens de minister hebben Amerikanen nu geld nodig, en wil de president daarom de Amerikanen nu geld sturen. Miljonairs zouden geen recht hebben op steun.

Verder benadrukte Mnuchin dat de Amerikaanse aandelenbeurzen open zullen blijven. Mogelijk worden wel de tijden aangepast. De laatste keer dat de markten dichtbleven was na de aanslagen op het WTC in New York in 2001. Ook worden belastingverplichtingen aan de federale belastingdienst IRS met negentig dagen opgeschort.

Mnuchin zal later op dinsdag een pakket maatregelen ter waarde van 850 miljard dollar voorleggen aan het Congres.