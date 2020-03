Bijleveld: Defensie bereidt zich voor op hulp bij corona

Defensie bereidt zich voor op het helpen van de Nederlandse bevolking in de strijd tegen het coronavirus. Dat zegt minister Ank Bijleveld (Defensie). "Gelukkig is de militaire inzet nog niet nodig geweest, maar als het moet ondersteunen we waar dat mogelijk is", zei de minister.

Defensie biedt onder andere medische voorzieningen aan, zoals het calamiteitenhospitaal in Utrecht. "Ook is er opvangcapaciteit om mensen in quarantaine te houden", meldt Bijleveld.

Verder beschikken transport- en bevoorradingsschepen over eigen laboratoria en een speciale quarantaineruimte. Die zijn volgens de minister "heel geschikt om patiënten met besmettelijke ziektes te behandelen."

Wel neemt de minister de gezondheid van militairen in acht, "want die kunnen het virus net zo goed oplopen". In de uitzendgebieden wordt de situatie gemonitord en worden, waar nodig, maatregelen genomen.