Luxemburg roept noodtoestand uit vanwege corona

Luxemburg heeft de nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege de uitbraak van het coronavirus. Premier Xavier Bettel maakte dat dinsdag bekend. Hij beroept zich op een artikel in de Luxemburgse grondwet dat nooit is gebruikt.

In dat artikel kan de groothertog in geval van een “internationale crisis” voor maximaal drie maanden maatregelen nemen die tegen het recht in kunnen gaan. “Dit is een uitzonderlijk instrument maar het is nodig om de crisis zo snel mogelijk onder controle te krijgen”, verklaarde Bettel.

Luxemburgers wordt gevraagd zo veel mogelijk thuis te blijven en geen contact met anderen te hebben. In het land met ongeveer 600.000 inwoners zijn tot nu toe 140 besmettingen vastgesteld.