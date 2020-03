Rutte en vier ministers naar Kamer voor coronadebat

Premier Rutte neemt woensdag vier ministers mee naar de Tweede Kamer om verantwoording af te leggen over de bestrijding van het coronavirus. Behalve de minister-president en minister Bruno Bruins (Medische Zorg) maken drie ministers die met name druk zijn met het reilen en zeilen van de economie hun opwachting.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra en zijn collega's Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en Eric Wiebes (Economische Zaken) komen naar de Kamer. Die is woensdag waarschijnlijk voor de enige keer deze week bijeen, om het kabinet te bevragen over de coronamaatregelen. Alle andere debatten zijn geschrapt om te voorkomen dat het virus in de vergaderzaal of elders in het Kamergebouw wordt overgedragen.