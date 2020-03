Flixbus rijdt niet meer in Duitsland

De Duitse busmaatschappij Flixbus stopt vanaf dinsdag middernacht met alle ritten met vertrek en aankomst in Duitsland. Ritten binnen Nederland en van Nederland naar andere landen die nog niet zijn afgesloten, gaan vooralsnog door en zijn nog te boeken. Volgens een woordvoerder zijn dat er slechts enkele.

De Duitse prijsvechter in busritten volgt met de schrapping van alle Duitse ritten de richtlijnen van de Bondsregering en de deelstaten wegens het coronavirus. De opschorting geldt tot nader order. Flixbus zegt de overheidsrichtlijnen in alle landen waar het actief is op te volgen.

Flixbus schortte eerder onder meer al alle ritten van en naar Italië en Denemarken op. Normaal gesproken rijdt Flixbus naar eigen zeggen op 2500 bestemmingen in 32 landen.

Klanten van Flixbus waarvan de busrit is geschrapt, krijgen bericht van de vervoerder. Zij krijgen een voucher ter waarde van de ticketprijs. Flixbus brengt geen annuleringskosten in rekening.