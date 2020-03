De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft erop aangedrongen dat in heel Europa “de meest drastische maatregelen” worden genomen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen. “Elk land, zonder uitzondering, moet de meest drastische maatregelen nemen om de dreiging van het virus af te remmen”, zei Hans Kluge, de regiodirecteur Europa van de VN-organisatie.

