Saudi’s willen recordhoeveelheid olie exporteren

Saudi-Arabië wil vanaf mei meer dan 10 miljoen vaten olie per dag gaan exporteren. Dat zou een record betekenen voor het land. Eerder hadden de Saudi’s een prijzenoorlog ontketend door onder meer de productie op te voeren. Over hoeveel het land wilde exporteren had het nog geen uitlatingen gedaan.

De productie van Saudi-Arabië komt vanaf april op 12,3 miljoen vaten per dag te liggen. Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) gebruikt het land zelf dagelijks een kleine 3,2 miljoen vaten per dag. Nu zegt Saudi-Arabië door onder meer de productie van gas een deel daarvan te kunnen ondervangen en meer olie te kunnen uitvoeren.

Staatsoliebedrijf Saudi Aramco gaf in een verklaring aan dat de prijzenoorlog in de oliesector voorlopig nog niet ten einde is. “We voelen ons comfortabel bij een prijs van 30 dollar per vat”, zei financieel directeur Khalid Al-Dabbagh tijdens de presentatie van de eerste jaarcijfers als beursgenoteerd bedrijf. “Kort samengevat kan Saudi Aramco zeer lage olieprijzen lange tijd verdragen. Zeker in vergelijking met andere in de sector.”

Saudi-Arabië begon de prijzenoorlog ruim een week geleden nadat Rusland weigerde een nieuw akkoord over productiebeperkingen te sluiten met oliekartel OPEC. Het Arabische land besloot de prijs die het voor olie vraagt te verlagen en de productie vanaf april fors op te voeren. Daarop kelderden de olieprijzen en de beurzen.