Oostenrijkse regio met ‘oranjeplaats’ Lech in quarantaine

Iedereen die de afgelopen twee weken in het gebied is geweest, moet in zelfisolatie, zo hebben de autoriteiten bepaald. De reden is dat maandag vijf besmettingen zijn ontdekt in Lech. Niemand mag de regio tot 3 april uit of in.

Oostenrijk deed eerder gemeenten in het Paznautal op slot evenals de bekende wintersportgemeente St. Anton in het aangrenzende Tirol.

Het Alpenland meldde maandag dat er bij elkaar 1018 besmettingen en twee sterfgevallen zijn.