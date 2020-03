Meer dan 11.000 coronabesmettingen in Spanje

Het aantal mensen dat in Spanje is besmet met het nieuwe coronavirus is gestegen tot ruim boven de 10.000. De teller stond dinsdag op 11.178. Tot dusver zijn 491 patiënten aan de gevolgen van het virus overleden. De Spaanse gezondheidsautoriteiten hebben ook bekendgemaakt dat meer dan duizend (1028) patiënten helemaal genezen zijn. Ze hopen dat de dagelijkse stijging van het aantal slachtoffers iets zal gaan afnemen.